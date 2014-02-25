27 лютого ВР має сформувати коаліційний уряд - Турчинов

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що у четвер, 27 лютого, Верховна Рада має сформувати коаліційний уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав у парламенті, звертаючись до керівників депутатських фракцій та груп.

Читайте такожЯценюк підтримує ідею не брати в уряд тих, хто був у владі після 2010 року

“Даю доручення: в четвер коаліційний уряд національної довіри повинен бути сформований”, - сказав Турчинов.

Він наголосив, що вони мають зробити це вдень або вночі, але уряд повинен бути проголосований.