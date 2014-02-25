27 лютого ВР має сформувати коаліційний уряд - Турчинов
11:12, 25 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради наголосив, що це треба зробити вдень або вночі, однак уряд повинен бути проголосований.
Турчинов: у четвер Верховна Рада має сформувати коаліційний уряд
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що у четвер, 27 лютого, Верховна Рада має сформувати коаліційний уряд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав у парламенті, звертаючись до керівників депутатських фракцій та груп.
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“Даю доручення: в четвер коаліційний уряд національної довіри повинен бути сформований”, - сказав Турчинов.
Він наголосив, що вони мають зробити це вдень або вночі, але уряд повинен бути проголосований.
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