Країни-члени ОБСЄ підтримують мирне врегулювання в Криму - Наливайченко



Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ з посиланням на Голову служби Валентина Наливайченка, який сьогодні мав зустріч делегацією ОБСЄ на чолі с послом Тімом Гульдіманном, спеціальним представником головуючого в ОБСЄ.

Як зазначили в СБУ, «всі 57 країн-членів ОБСЄ виступають на підтримку виключно мирного врегулювання ситуації в Автономній Республіці Крим».

Гульдіманн зазначив, що кожна країна ОБСЄ, серед яких є і Росія, готові підтримати мирне врегулювання та недопущення зазіхань на територіальну цілісність України, яка нещодавно завершила головування в ОБСЄ.

«Єдиний настрій серед країн-членів ОБСЄ допомогти мирному урегулюванні ситуації», - наголосив Наливайченко.