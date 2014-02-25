Країни-члени ОБСЄ підтримують мирне врегулювання в Криму - Наливайченко
22:06, 25 лютого 2014Політика
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57 країн-членів ОБСЄ висловили підтримку щодо мирного врегулювання в Криму.
ОБСЄ підтримує мирне врегулювання в Криму
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ з посиланням на Голову служби Валентина Наливайченка, який сьогодні мав зустріч делегацією ОБСЄ на чолі с послом Тімом Гульдіманном, спеціальним представником головуючого в ОБСЄ.
Як зазначили в СБУ, «всі 57 країн-членів ОБСЄ виступають на підтримку виключно мирного врегулювання ситуації в Автономній Республіці Крим».
Гульдіманн зазначив, що кожна країна ОБСЄ, серед яких є і Росія, готові підтримати мирне врегулювання та недопущення зазіхань на територіальну цілісність України, яка нещодавно завершила головування в ОБСЄ.
«Єдиний настрій серед країн-членів ОБСЄ допомогти мирному урегулюванні ситуації», - наголосив Наливайченко.
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