Ярош зізнався, що зустрічався з Януковичем 20 лютого

Про це він заявив в інтерв’ю Українському тижню.

«Зараз поширюється чимало інформації про мою таємну зустріч з Януковичем. Вона справді була, але вже після завершення активних дій силовиків. Вийшли СБУшники і запропонували не тільки мені, а й моєму найближчому оточенню, зустрітися для припинення кровопролиття. Відповідно я поїхав в Адміністрацію», – заявив Ярош.

За його словами, Янукович пропонував йому підписати угоду про припинення конфлікту.

Читайте такожЯрош претендує на крісло віце-премєра - Найєм«Я відмовився це зробити. Сказав, що ми маріонетками ніколи не були і не будемо. І, Вікторе Федоровичу, давайте виводьте війська, бо почнеться партизанська війна по всій Україні», – розповів Ярош.

«При цьому йшлося, що ми не відступимо, що не складемо зброї, будемо стояти до кінця. Я не беру цю заслугу на себе, оскільки на нього тисли і дипломати, але можливо це для нього стало також певною крапелькою, коли він вирішив припинити так звану антитерористичну операцію і відвести війська», – зазначив лідер «Правого сектора».

За словами Яроша, Янукович виглядав переляканим.

«Хоч він зруйнував певні мої стереотипи, бо я ніколи з ним не зустрічався. Мені здавалось, що він більш тупіший. А він так намагався щось формулювати… Але видно було, що він виснажений і переляканий», – додав Ярош.

Він зазначив, що розмова тривала недовго.

На запитання, чи боявся він їхати на Банкову, лідер «Правого сектора» відповів: «Боявся. Я думав не повернусь».

Раніше про таємну зустріч Яроша з Януковичем 20 лютого повідомляв український журналіст Мустафа Наєм. Того ж дня на офіційній сторінці Правого сектора ВКонтакте з'явилося повідомлення, в якому заперечувався факт такої зустрічі, а Наєма звинуватили у виробництві "фейків".