"Правий сектор" визнав, що ставить за мету "максимальне опанування силового блоку"

Про це повідомляється на офіційній сторінці організації ВКонтакте.

Таким чином в організації прокоментували повідомлення журналіста Мустафи Найєма про урядові амбіції лідера руху Дмитра Яроша та його зустріч з тодішнім президентом Віктором Януковичем під час ескалації конфлікту, що нібито відбулася 20 лютого.

"Щодо того, що “Правий сектор” ставить собі за нагальну мету максимальне опанування силового блоку, то це не новина", - сказано в повідомленні.

На думку представників "Правого сектору" "опанування силового блоку - чудова можливість, котра лиш посилює ефективність бійців “Правого сектору”".

Також в організації відкидають звинувачення у зустрічі з Януковичем 20 лютого.