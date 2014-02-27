ЄС закликає Україну поважати регіональне, культурне й мовне розмаїття

Про це наголосив єврокомісар із розширення ЄС і Європейської політики сусідства Штефан Фюле.

У ЄС сподіваються, що кожен в Україні поводитиметься відповідально й захищатиме єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни, сказав він, виступаючи в Європейському парламенті.

Крім того, сказав Фюле, Європейський союз у близькій співпраці зі своїми міжнародними партнерами готовий допомогти, якщо Україна попросить, у таких питаннях, як розслідування випадків масового насильства, реформа судочинства і правоохоронних органів тощо. Ці питання треба вирішити, щоб загоїти рани останніх днів, місяців і років і повести Україну вперед, сказав він.

Єврокомісар також знову підтвердив, що пропозиція Європейського союзу Україні про політичну асоціацію й економічну інтеграцію далі чинна, а угода про асоціацію, включно зі створенням поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі, не є кінцевою метою співпраці Євросоюзу з Україною.

Європарламент у середу обговорив, серед іншого, становище в Україні. Очікують, що 27 лютого там ухвалять резолюцію з цього приводу.