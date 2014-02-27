У Раді створена парламентська коаліція з 250 депутатів

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що сьогодні було сформовано та зареєстровано коаліцію депутатських фракцій “Європейський вибір”.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що до неї увійшли 250 депутатів.

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Це коаліція депутатських фракцій, яка сформована фракціями “Батьківщина”, “УДАР”, ВО “Свобода”, групою “Економічний розвиток”, групою ”Суверенна європейська Україна” та іншими депутатами.

Турчинов також відзначив, що чисельність коаліції може збільшуватись.