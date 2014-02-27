Голова Дніпропетровської ОДА подав у відставку

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.

"Я щиро вдячний всім жителям Дніпропетровщини за розуміння, довіру і підтримку. Протягом 14 місяців мені випало керувати кращим регіоном країни, працювати задля його розвитку і процвітання. Нам вдалося досягти багато чого, за що я щиро вдячний і команді обласної державної адміністрації, і всім жителям Дніпропетровщини", - цитує прес-служба Колєснікова.

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Згідно з повідомленням, він також висловив надію, "що динаміка розвитку регіону буде збережена, що узята нами висока планка вимог до своєї роботи завжди буде орієнтиром для обласної влади".

Колєсніков також зазначив: "Я розраховую на те, що будуть успішно завершені масштабні інфраструктурні проекти – будівництво об'їзної дороги і з'їзду з Кайдацького мосту, що в Дніпропетровську, нарешті буде успішно втілений у життя проект будівництва метрополітену, в який було вкладено стільки сил, продовжено будівництво і реконструкцію доріг, шкіл, садків і лікарень".