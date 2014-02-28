У Ростові-на-Дону збирають журналістів на прес-конференцію Януковича - ЗМІ
09:56, 28 лютого 2014Політика
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Прес-конференція Віктора Януковича, намічена у Ростові-на-Дону сьогодні на 17:00, відбудеться.
Янукович дасть прес-конференцію
Акредитованих журналістів зберуть близько 15:00, про місце проведення прес-конференції наразі не повідомляється.
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“Коммерсанту” це підтвердили в адміністрації міста.
Наголошується, що раніше стало відомо про те, що 27 лютого близько 22:00 літак Януковича у супроводі надзвукових винищувачів приземлився на території військового аеродрому у Ростові-на-Дону .
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