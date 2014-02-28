Екс-міністр фінансів РФ застерігає владу Росії від надмірної підтримки Януковича

Янукович, відсторонений від влади рішенням парламенту України після заворушень у центрі Києва, як і раніше вважає себе законно обраним президентом, знаходиться в Росії з дозволу влади і планує в п'ятницю провести прес-конференцію в Ростові-на-Дону, передає РИА «Новости».

"Я не проти, щоб Янукович приїхав сюди, але я б уникав надмірної його підтримки або протистояння з новою владою України", - заявив Кудрін, після 11 років роботи на посту міністра фінансів – один з найвпливовіших опозиційних політиків у Росії.

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"Справа українського народу - вирішувати свою долю. Янукович може перебувати тут, але він сам повинен визначати свої відносини з новою владою України, тут Росія не повинна втручатися. І деякі спонтанні, метушливі дії Державної думи, які зараз відбуваються, мене турбують, насторожують", - додав він.

Кудрін підкреслив, що значна частина українців хотіла б асоціювати себе з європейськими цінностями, і Росія повинна поважати це бажання. Кудрін вказав, що несподіване рішення Януковича відмовитися від підписання торговельної угоди з Європейським Союзом було "грубою помилкою", яка і привела до катастрофи.

"Автомобіль небезпечний, не коли він на повному ході, а коли він дуже швидко гальмує — його заносить, а то і перевертає. Що ми і побачили", - сказав Кудрін.

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Кудрін сказав, що економічна криза, яка посилюється в Україні, вже привела до ослаблення російського рубля, а надалі може позначитися на вартості кредитів для російських позичальників на міжнародних ринках капіталу.

"Є ще момент зараження сусідньої економіки своїми проблемами. Оскільки ми бачили кредит, який теж поки що незрозуміло як далі обслуговуватиметься. Зараз різні позиції у ставленні до нової влади. В цілому, ризики на російські ринки теж збільшуються", - сказав Кудрін.