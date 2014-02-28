Державна телерадіокомпанія «Крим» працює під наглядом озброєних людей

«Озброєні люди, інтелігентні, немає розрізнень, переговорили з директором, нам нічого не загрожує, ми працюємо», - написала відома в Криму журналістка Тетяна Шаманаєва на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

Особисто вона бачила трьох таких людей.

Шаманаєва повідомила також, що до них прийшов виступати кримський спікер Володимир Константинов.

За даними джерел УНІАН, біля ДТРК стоїть КамАЗ і в ньому такі ж люди в камуфляжі й зі зброєю, як були сьогодні в аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну та Верховної ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Парламент Криму на позачерговій 27 лютого відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і нелегітимно призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Сесія проходила без представників ЗМІ.

28 лютого кримський спікер Володимир Константинов і Аксьонов під час підходу до журналістів після засідання парламенту республіки, що проходить без преси, не озвучили прізвища нових членів Радміну.

Читайте такожВ аеропорту Сімферополя помітили кілька десятків автоматників

Із ночі 28 лютого в аеропорту Сімферополя перебуває кілька десятків людей у військовій формі з автоматами. Крім того, в аеропорту присутня група людей із георгіївськими стрічками. Всі вони говорять, що охороняють територію від можливого прибуття "бандерівців" із материкової України.

Депутат Верховної Ради Криму Володимир Кличніков заявляв, що в аеропорту Сімферополя перебувають не російські військові, як про це пишуть у ЗМІ, а кримські загони самооборони.

Як повідомляють очевидці, наразі озброєні люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків залишили територію аеропорту Сімферополя.