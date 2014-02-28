Постраждалі правоохоронці на 100% забезпечені якісним лікуванням – МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про заявила начальник Центрального госпіталю Міністерства внутрішніх справ України Ганна Коваленко.

"Хочу зазначити, що ліжковий фонд госпіталю дозволяє всім пацієнтам лікуватися у 2-3-місних палатах і бути забезпеченими усім необхідним. Наразі наш медзаклад забезпечує всіх постраждалих на 100% усім необхідним: медикаментами, виробами медичного призначення та продуктами харчування, - сказала Коваленко.

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Лікар також зазначила, що на даний час на стаціонарному лікуванні залишаються 60 правоохоронців, з них один знаходиться у тяжкому стані, 29 - у стані середнього ступеня тяжкості. У них вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми, переломи кінцівок та забійні рани м’яких тканин.