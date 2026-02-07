Ворог шукає в Україні одноразових дурнів, які запишуть на себе чужі Старлінки, - 'Флеш'

Тих, хто зареєструє на себе "Старлінк" росіян, буде дуже просто знайти, кажуть фахівці.

Росіяни намагаються повернути в роботу наявні у них термінали Starlink, внісши їх до українського "білого списку". Але усі ці способи Україна прорахувала заздалегідь. Про це у своєму Телеграм пише фахівець із систем зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Звичайно ж, противник шукає варіанти активації Старлінк. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д. Не переживайте, всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії", – пише він.

"Флеш" запевнив, що усі російські "Старлінки", які потраплять до українського "білого списку", буде заблоковано. Також він попередив, що на українців, які спробують підзаробити, допомігши ворогу у легалізації цих терміналів, "чекає увʼязнення і не мале".

"Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", – додав Бескрестнов.

Український навколовійськовий телеграм-канал DroneBomber теж застерігає українців від реєстрації на себе російських терміналів Starlink. Адже знайти зрадника у цьому випадку буде вкрай легко.

"Цей Старлінк завтра поставлять на ударний БПЛА або розвідувальне "крило" і запустять по наших містах або позиціях. І якщо цей борт десь по дорозі зріже наш РЕБ або зб’є зенітний дрон – вам кінець. Причетність встановлюється за 15 хвилин. Ви будете світитись у базі ЦНАПу як новорічна ялинка. Навіть не сподівайтесь, що якщо дрон розібʼється, то вас не знайдуть. На величезній матриці Старлінка (навіть версії Mini) є безліч дублюючих мікросхем. Достатньо вижити лише одній маленькій детальці, щоб спеціалісти зчитали серійний номер", – пояснює канал.

Росіяни без "Старлінків"

Як писав УНІАН, за оцінками експертів, за час війни в РФ контрабандним шляхом було завезено понад 50 тис. терміналів Starlink з інших країн, переважно з Середньої Азії. Оскільки в самій Росії зв’язок Starlink не працює, усі вони були призначені саме для використання у війні проти України.

За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, після втрати доступу до супутникового інтернету Starlink росіяни спробують налагодити зв’язок іншими способами, зокрема шляхом створення Wi-Fi-мостів з використанням LTE-технології (4G), а також через власні супутники "Ямал" і "Експрес". Однак ці альтернативи істотно поступають "Старлінку".

