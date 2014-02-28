Росія має терміново повернути війська у Криму до баз постійної дислокації - Більдт
23:50, 28 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що Росія має терміново повернути військ на Кримському півострові до місць постійної дислокації і нагадує, що столиця автономії Сімферополь не має постійно дислокованих російських військ.
Росія має терміново повернути війська у Криму до баз постійної дислокації / uk.wikipedia.org
Про це Більдт написав на сайті мікроблогів Twitter.
”Ситуація в Криму тривожить. Росія має негайно вивести війська, які перебувають під її контролем, до узгоджених місць дислокації. Сімферополь, ясна річ, лежить поза цими межами”, - написав глава шведської дипломатії.
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