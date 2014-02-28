Росія має терміново повернути війська у Криму до баз постійної дислокації - Більдт



Про це Більдт написав на сайті мікроблогів Twitter.

”Ситуація в Криму тривожить. Росія має негайно вивести війська, які перебувають під її контролем, до узгоджених місць дислокації. Сімферополь, ясна річ, лежить поза цими межами”, - написав глава шведської дипломатії.