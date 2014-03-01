Держприкордонслужба: близько 300 озброєних людей намагаються захопити Севастопольський загін

Державна прикордонна служба України заявляє, що близько 300 осіб у бойовій екіпіровці намагаються захопити Севастопольський загін Морської охорони.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прикордонного відомства.

Як поінформували в прикордонній службі, колона озброєних людей у формі спецназу приблизно на 10 автомобілях у кількості 300 осіб у повній бойовій екіпіровці здійснюють спробу цільового захоплення Севастопольського загону Морської охорони. Старший цієї групи заявив, що має наказ міністра оборони Росії зайняти морську частину.

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Державна прикордонна служба України вживає виключні заходи щодо недопущення захоплення території загону Морської охорони та корабельно-катерного складу. Усі кораблі за сигналом бойової тривоги виходять в море, підкреслюється в повідомленні.

Керівництво Державної прикордонної служби України заявляє, що буде діяти відповідно до вимог законодавства України.