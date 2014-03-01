Рада Безпеки ООН через 2 години обговорить ситуацію в Україні

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) збереться в суботу о 21.00 за київським часом для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело у всесвітній організації.

"Рада Безпеки збереться о 14.00 за місцевим часом для обговорення ситуації в Україні", - сказало джерело.

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Раніше інше джерело повідомило, що засідання буде на годину пізніше, однак ця інформація була неточною.

У той же час, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у своєму Twitter повідомив, що Великобританія скликає надзвичайне позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ситуацією в Україні.

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«Великобританія запросила позачергові консультації на Раді Безпеки ООН сьогодні. Це добре, - міжнародне співтовариство має говорити з Росією, а не погрожувати», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада Федерації РФ одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.