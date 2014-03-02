Російський правозахисник: Рада Федерації використовувала неправдиві дані про загибель росіян в Криму

Постанову Ради Федерації, яка дозволяє президентові Росії використовувати війська на території України, приймали на підставі непідтвердженої інформації про жертви серед громадян Росії в Криму. Про це в ефірі "Громадського ТБ" заявив російський правозахисник, член Ради з прав людини при президенті Росії Андрій Юров, який зараз знаходиться на півострові, пише Gordonua.com.

"Сьогодні я випадково потрапив на імпровізовану прес-конференцію пана Константинова (спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. - Gordonua.com), де нам роздавали заяву президії Верховної Ради Криму, яка, як я розумію, передувала сьогоднішнім подіям у Раді Федерації Росії. У ній сказано, що на території Криму перебувають збройні формування невстановленої приналежності, а ще - що відбуваються заворушення із застосуванням вогнепальної зброї. Нібито в Сімферополі в ніч на 1 березня стався обстріл, була спроба захоплення Верховної Ради. Потім я почув заяву голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко про те, що мова йде про загибель росіян", - сказав Юров.

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Правозахисник зазначив, що в ніч на 1 березня він був у Сімферополі і не бачив ніяких великих збройних формувань. Саме тому він звернувся за уточненнями до генконсула Росії в Криму В'ячеслава Світличного.

"Він сказав мені, що це все чутки, що ніякі росіяни не гинули і що біля МВС було кілька пострілів у повітря - нічого серйозного. Мовляв, не потрібно провокувати ситуацію", - передав розмову Юров.

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"Тепер я можу чесно сказати, що, мабуть, пані Матвієнко була введена в оману, коли голосувала за сьогоднішнє рішення в Раді Федерації. Я не розумію, навіщо тут потрібні чиїсь війська. З моєї точки зору, цивільні сили правопорядку цілком контролюють ситуацію", - вважає правозахисник.