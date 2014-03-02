Російський правозахисник: Рада Федерації використовувала неправдиві дані про загибель росіян в Криму
Член Ради з прав людини при президенті Росії Андрій Юров заявив, що, на його думку, цивільні сили правопорядку контролюють ситуацію на півострові, підстав вводити війська немає.
Постанову Ради Федерації, яка дозволяє президентові Росії використовувати війська на території України, приймали на підставі непідтвердженої інформації про жертви серед громадян Росії в Криму. Про це в ефірі "Громадського ТБ" заявив російський правозахисник, член Ради з прав людини при президенті Росії Андрій Юров, який зараз знаходиться на півострові, пише Gordonua.com.
"Сьогодні я випадково потрапив на імпровізовану прес-конференцію пана Константинова (спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. - Gordonua.com), де нам роздавали заяву президії Верховної Ради Криму, яка, як я розумію, передувала сьогоднішнім подіям у Раді Федерації Росії. У ній сказано, що на території Криму перебувають збройні формування невстановленої приналежності, а ще - що відбуваються заворушення із застосуванням вогнепальної зброї. Нібито в Сімферополі в ніч на 1 березня стався обстріл, була спроба захоплення Верховної Ради. Потім я почув заяву голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко про те, що мова йде про загибель росіян", - сказав Юров.
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Правозахисник зазначив, що в ніч на 1 березня він був у Сімферополі і не бачив ніяких великих збройних формувань. Саме тому він звернувся за уточненнями до генконсула Росії в Криму В'ячеслава Світличного.
"Він сказав мені, що це все чутки, що ніякі росіяни не гинули і що біля МВС було кілька пострілів у повітря - нічого серйозного. Мовляв, не потрібно провокувати ситуацію", - передав розмову Юров.
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"Тепер я можу чесно сказати, що, мабуть, пані Матвієнко була введена в оману, коли голосувала за сьогоднішнє рішення в Раді Федерації. Я не розумію, навіщо тут потрібні чиїсь війська. З моєї точки зору, цивільні сили правопорядку цілком контролюють ситуацію", - вважає правозахисник.