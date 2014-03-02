ОБСЄ збирає сьогодні надзвичайне засідання щодо України

«Діючий голова постійної ради ОБСЄ, швейцарський посол Томас Гремінгер, запрошує делегації всіх держав-учасниць бути присутніми на засіданні підготовчого комітету з України сьогодні (у неділю) в Хоябурзі о 17-й годині (20.00 мск)», - інформує ОБСЄ.

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Раніше головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер неодноразово висловлював заклопотаність зростаючою напруженістю в Україні в цілому і на Кримському півострові зокрема. Він заявив про те, що на початку наступного тижня до Криму мають відправитися його особистий представник посол Швейцарії у ФРН Тім Гульдіманн і верховний комісар ОБСЄ з національних меншин Астрід Торс. На ранок понеділка в ОБСЄ призначена зустріч постпредів з Гульдіманном, передає РИА Новости.

Також РІА «Ноости» повідомляє, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у понеділок візьме участь у спеціальній зустрічі представників держав-членів ОБСЄ з послом Тімом Гульдіманном, спецпредставником головуючого в ОБСЄ по Україні, повідомляє постпредство США при ОБСЄ.

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«У понеділок, 3 березня, заступник держсекретаря Вікторія Нуланд займе крісло США на спеціальній зустрічі постійної ради ОБСЄ», - йдеться у повідомленні постпредства США.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об`єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.