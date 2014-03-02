Глава МЗС України обговорив ситуацію в Криму з керівникам МЗС Данії та Грузії і з послом ФРН

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС, Дещиця поінформував своїх колег про дії керівництва України щодо недопущення збройної агресії з боку Російської Федерації.

Лідегор наголосив, що Данія рішуче засуджує будь-яке порушення територіальної цілісності України і вже закликала Росію за жодних обставин не вдаватися до використання військової сили.

Лідегор висловив готовність вже найближчим часом відвідати Україну на запрошення свого українського колеги.

Глава грузинського МЗС підтвердила безумовну підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України.

З метою практичного забезпечення міжнародної підтримки України Дещиця запросив Панджикідзе відвідати Україну з офіційним візитом найближчим часом.

Розвитку внутрішньополітичної ситуації в Україні, особливо на Кримському півострові було приділено увагу і під час зустрічі в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з Послом ФРН в Україні Крістофом Вайлем.

Дещиця поінформував про заходи, які вживає керівництво держави для захисту суверенітету України, її територіальної цілісності та забезпечення непорушності кордонів.

Посол ФРН привітав виваженість рішень, прийнятих Верховною Радою та РНБО України, та наголосив на важливості підтримання постійного діалогу з керівництвом РФ для зниження напруги у південних і східних регіонах країни.