Український офіцер: Ми захищали частину з кийками, а росіяни йшли проти нас з кулеметами

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з посиланням на слова одного з офіцерів, які зараз блоковані в частині.

За словами офіцера, вони захищали частину з кийками і щитами, а проти них вийшли військові з кулеметами.

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При цьому українським військовим пропонували «перейти на бік російської армії».

«О другій годині ночі наших солдат поклали на підлогу і копали як кошенят», - розповів офіцер.