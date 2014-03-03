Український офіцер: Ми захищали частину з кийками, а росіяни йшли проти нас з кулеметами
07:58, 03 березня 2014Політика
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Російські військові, які захопили військову частину №2382 у Балаклаві, били українських військовослужбовців.
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з посиланням на слова одного з офіцерів, які зараз блоковані в частині.
За словами офіцера, вони захищали частину з кийками і щитами, а проти них вийшли військові з кулеметами.
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При цьому українським військовим пропонували «перейти на бік російської армії».
«О другій годині ночі наших солдат поклали на підлогу і копали як кошенят», - розповів офіцер.
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