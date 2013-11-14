Заступник генсека ООН: Я вдячна українським військовим у Демократичній Республіці Конго за тривалу і професійну службу

Основною метою візиту заступника Генерального секретаря ООН у ДР Конго, яка спочатку відвідала столицю країни – місто Кіншаса, було ознайомлення із авіаційним компонентом Місії, визначення поточних проблем із логістичним забезпеченням.

У місті Гома до складу делегації увійшли командувач силами Місії ООН у ДР Конго генерал-лейтенант Сантус Крус, представники Секретаріату ООН, штабу Місії, миротворчих контингентів у ДР Конго.

Полковник Андрій Когут розповів місіс Амірі Хак про бойові і транспортні можливості гелікоптерів Мі-8 та Мі-24, на яких льотчики загону виконують завдання, систему підготовки льотно-підйомного складу в Україні. Також офіцер звернув увагу на те, що вітчизняні вертольоти не потребують спеціальних ангарів для стоянки, спроможні виконувати завдання як на максимальних, так і на мінімальних висотах (відстанях до цілей).

Місіс Аміру Хак, з огляду на інтенсивність експлуатації українських вертольотів, зацікавив робочий ресурс авіатехніки та можливість здійснювати пошуково-рятувальні операції у важкодоступних районах країни. Також вона відзначила, що вертольоти Мі-8 та Мі-24 добре відомі у світі своєю надійністю, а українські льотчики неодноразово доводили свій професіоналізм у Ліберії, Сьєра-Леоне, Кот-д’Івуарі, ДР Конго.

Після завершення зустрічі заступник Генерального секретаря ООН місіс Аміра Хак подякувала українцям за складну роботу на Африканському континенті:

– Я вдячна українським військовим у Демократичній Республіці Конго за тривалу і професійну службу, яка є вагомим внеском у справу становлення безпеки і стабільності у регіоні.