У Криму - понад 15 тисяч військових, вихід до Чорного моря блокують 10 кораблів РФ

Командування збройних сил Росії продовжує перекидати війська на територію України, повідомив ТСН представник України в ООН Юрій Сергєєв.

За даними кореспондентів, з учорашнього дня на території Криму вже перебуває понад 15 тис. військовослужбовців Росії і близько 50 одиниць техніки, серед якої є броньовані автомобілі та бронетранспортери.

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Крім того, береги України на Чорному морі блокують 10 військових кораблів Російської Федерації. Уздовж державного кордону в районі Харківської області помічено рух військових колон.

Також велика кількість військових знаходиться в готовності до транспортування в місті Новоросійськ. В підвищену ступінь готовності переведені об'єднання Балтійського флоту.