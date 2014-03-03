У Лаврова назвали заяви Керрі неприйнятними "штампами холодної війни"

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ РФ, оприлюдненій на сайті відомства.

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"Вважаємо неприйнятними погрози на адресу Росії, які прозвучали в серії публічних заяв державного секретаря Джона Керрі у зв'язку з останніми подіями в Україні і в Криму. Не утруднюючи себе в спробах розібратися в складних процесах, що відбуваються в українському суспільстві, і об'єктивно оцінити обстановку, яка продовжує деградувати після силового захоплення влади в Києві радикал-екстремістами, держсекретар оперує штампами «холодної війни», пропонуючи «покарати» не тих, хто будував держпереворот, а Російську Федерацію", - повідомляє МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

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При цьому з 27 лютого озброєні формування без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.

Вчора Керрі заявив, що США засуджують вторгнення Російської Федерації, окупацію української території і порушення суверенітету і територіальної цілісності України .

Керрі повторив заклик Президента Барака Обами до Росії повернути свої збройні сили на бази і утриматися від втручання. Він також наголосив, що якщо Росія не вживе негайних і чітких заходів щодо деескалації напруги, її дії глибоко позначаться на відносинах із США.

Також Керрі повідомив, що держави «Великої вісімки» та інші країни "готові йти до кінця, щоб ізолювати Росію" і підготувати різні санкції.

Сьогодні Керрі закликав Росію співпрацювати з новим українським урядом і запевнив, що для вирішення проблем Держдепартамент готовий тісно співпрацювати з МЗС Росії.