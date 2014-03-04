Ситуація з безпекою в Криму залишається складною - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Нас позбавили можливості допомагати нашим та іноземним громадянам в Криму, забезпечувати їх безпеку, заблоковано можливості СБУ забезпечувати заходи контррозвідувального характеру, антитерористичного характеру на території українського Криму. Військовими частинами РФ заблоковані відповідні органи, заблоковані українські військові частини, населення залякане”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожЗа підтримки бійців ЧФ РФ на територію України прорвалися озброєні люди та захопили прикордонний відділ «Керч»Також він розповів, що СБУ відкрила додатковий пункт прийому звернень громадян. “Всі звернення нами отримуються, але реагування на них вкрай обмежене, як і допомога від органів СБУ в Криму”, - додав він.

Крім того, зазначив Наливайченко, одним з перших кроків, які він зробив на своїй посаді, це звернувся до “тоді ще наших контрагентів з російської сторони”, щоб вони дали можливість СБУ працювати в Криму. «Але це звернення до сьогодні залишилось без відповіді. Тому ми звертаємося ще раз, щоб були відновлені контакти і щоб російська служба безпеки розуміла, де є загрози і могла інформувати українську сторону. Зокрема і щодо негайної передачі українській стороні Януковича, колишнього Президента”, - сказав Наливайченко.