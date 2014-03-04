Представники нелегітимного прем'єра Криму намагаються захопити "Чорноморнафтогаз" - джерело

Про це УНІАН повідомив представник компанії.

За його словами, з ранку 4 березня до головного офісу «Чорноморнафтогазу» прибула група невідомих осіб на чолі з Андрієм Ілліним. Люди зайняли кабінет першого заступника голови правління компанії Владимира Плечуна, й станом на 12 годину дня перебували там.

«Іллін заявив, що Аксьонов призначив його новим керівником "Чорноморнафтогазу", що не законно. Рішення про призначення або звільнення керівника компанії приймає виключно НАК «Нафтогаз України», як власник 100% пакета акцій «Чорноморнафтогазу», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Проданий заявив, що на сьогоднішній день Крим «повністю працює в єдиній енергосистемі України». А також, що відбувається втручання в роботу енергосистеми України на рівні російських високопосадовців. За словами Продана, «є спроби приєднати так звані автономні газотранспортні агрегати з виробництва електроенергії потужністю 440 МВт».

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.