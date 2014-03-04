Нардепи домовилися з кримськими колегами про розширення автономії АРК - Шуфрич

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат Нестор Шуфрич повідомив під час виступу у ВР.

Він зазначив, що відбулася зустріч представників ВР України з керівництвом Криму. “Був озвучений цілий пакет тих питань, які порушуються парламентом і громадськістю автономії”, - сказав Шуфрич.

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Зокрема, наголосив він, було ухвалено рішення про утворення міжпарламентської робочої групи щодо вивчення питань по внесенню змін до Конституції Криму та розширення повноважень автономії.