МЗС України звинувачує Путіна у дезінформації стосовно подій в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник МЗС Євген Перебийніс.

“В ході сьогоднішньої прес-конференції ми мали змогу почути від Президента Росії Володимира Путіна, що він в черговий раз заперечує перебування російських військових на території України. Втім, численні відеозаписи телеканалів та зйомки користувачів Інтернету спростовують ці ствердження. Подекуди військові навіть не приховують свого громадянства”, - сказав він.

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Також Перебийніс заявив, що і міністр культури Росії також вводить в оману громадян РФ.

“Буквально щойно я прочитав заяву міністра культури Росії, який закликав росіян відпочивати в Криму. Він сказав, що Автономна Республіка Крим зараз є найбезпечнішим регіоном України. Інакше, як знущанням, такі заяви назвати важко”, - сказав речник МЗС.

Також він спростовує заяви російських чиновників про те, що в Криму б'ють та навіть вбивають громадян РФ. Він заявив, що за інформацією українського омбудсмана Валерії Лутковської, її колега з Росії не звертався до неї з приводу порушень прав громадян Росії на території Криму за останній період, і таких звернень немає також і у українського омбудсмана.