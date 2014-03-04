Росія повинна відчути економічні наслідки через свої дії – посол України у Великобританії
Росія повинна відчути негативні економічні наслідки для країни через свої неприйнятні дії в Україні.
Про це посол України у Великій Британії Володимир Хандогій заявив в ефірі телеканалу Bloomberg, повідомила УНІАН прес-секретар Посольства України у Великій Британії Оксана Кизима.
Зокрема, обговорюючи сьогоднішню українську кризу та можливість економічного тиску на Росію з боку ЄС, Хандогій заявив: ”Російське керівництво – Президент та уряд - повинні усвідомлювати наслідки. Вони наразяться на реальні негативні санкції, якщо продовжуватимуть у цьому ж дусі”.
Посол також зазначив, що ЄС має визначити, які саме економічні санкції застосувати до Росії.
Хандогій висловився за поновлення співпраці між Україною та МВФ та закликав міжнародну спільноту, в першу чергу ЄС та ООН, надати всебічну допомогу Україні в цій ситуації та зупинити Росію.