За минулу добу до України не пропустили 377 росіян

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні уночі під час оформлення потяга «Москва-Сімферополь» у залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» прикордонниками Харківського загону затримано одного громадянина Росії, який прямував до Автономної Республіки Крим для участі в заходах дестабілізаційного характеру.

Під час проведення перевірки документів та опитування у росіянина була виявлена камуфльована форма та армійські черевики. Про чоловіка спортивної статури з татуюванням «ВДВ» прикордонники повідомили співробітників СБУ. Зі слів чоловіка, він прямував до родичів в Миколаїв. У ході проведення фільтраційних заходів у росіянина був виявлений військовий квиток командира відділення підрозділу спеціального призначення військово-десантних військ Російської Федерації. Також згодом у мобільному телефоні було виявлено текстове повідомлення «Уехал в Крым, оттуда на фронт – воевать, если что я болен».

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Загалом за добу на українсько-російському державному кордоні під час проведення заходів з посилення прикордонного контролю на в’їзд в Україну не пропущено у пунктах пропуску 337 громадян РФ, 4 з них заборонено в’їзд в Україну.

Як раніше повідомлялось, з метою недопущення в’їзду в Україну з території РФ організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України в пунктах пропуску для автомобільного сполучення та місцевих пунктах пропуску проводиться посилений прикордонний контроль та відповідні заходи.

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У разі виявлення осіб, які надали неправдиві відомості про мету запланованого перебування в Україні, слідують для участі в різного роду масових заходах, а також причетні до участі у заходах з дестабілізації обстановки в Україні та інших підривних акціях, прикордонники забороняють в’їзд в Україну.