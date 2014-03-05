Спецпосланець ООН з другої спроби доїхав до Криму
Старший радник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Роберт Серрі прибув до Криму.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ООН.
Минулого тижня, 28 лютого, після консультацій у Раді безпеки ООН генеральний секретар Пан Ґі Мун доручив Серрі вирушити до Криму в рамках його місії зі встановлення фактів.
Але в суботу, 1 березня, Роберт Серрі заявив, що він зв’язався із владою Криму і «дійшов висновку, що відвідання Криму не є можливим».
Згодом він вирушив до Женеви на зустріч із генеральним секретарем ООН і 3 березня знову повернувся до Києва.
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«У вівторок у другій половині дня в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку оголосили, що Роберт Серрі прибув до Криму», – йдеться в повідомленні ООН.
На необхідності «надсилання міжнародних спостерігачів і місій моніторингу прав людини» наголосили в присвяченій подіям в Україні телефонній розмові президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Анґела Меркель.