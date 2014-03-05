У Харкові на Площі Свободи проходить проросійський мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь приблизно 1 тис. людей. Акція проходить неорганізовано. Учасники переміщуються з одного кінця площі в інший і перед людьми ніхто не виступає.

У даний час на Площі Свободи зібралося дві групи людей. Одна — навпроти приміщення облдержадміністрації, інша — перед пам'ятником Леніна.

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Обидві групи час від часу скандують “Росія", "Референдум", "Беркут", "Беркут — герой”, “Авакову позор”.

А також тримають плакати з написами: “Мы против ЕС”, “Не верим продажной прессе”. Дехто з учасників тримає маленькі прапорці Росії, а також прикріпили до одягу Георгіївські стрічки.

Рух автомобільного транспорту на площі перекрито. На самій площі та сусідніх вулицях стоять кілька десятків автобусів із працівниками міліції.

На тротуарі перед входом до будівлі ОДА в кілька рядів вишукувалися кілька сотень працівників міліції в повному спорядженні.