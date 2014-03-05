МВС залучало спецпідрозділ "Омега" проти мирних мітингувальників 1 грудня - Дерев'янко
Міністерство внутрішніх справ залучав спецпідрозділ "Омега" проти мирних мітингувальників 1 грудня 2013 року.
Про це написав народний депутат України Юрій Дерев'янко (позафракційний) на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, це стало відомо в процесі судового розгляду справи проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
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Як нагадав депутат, “спецпідрозділ "Омега" - це міліцейський спецназ для боротьби з тероризмом!!! Укомплектований десантниками, бойовими плавцями та спеціалістами з гірської підготовки”.
“Це ті нелюди, які роздягли мітингувальника та знущались над ним на вул. Грушевського”, - пише Дерев’янко.
Дерев'янко також розмістив на своїй сторінці документи, де показано, які підрозділи і де розміщувалися по центру Києва.