МВС залучало спецпідрозділ "Омега" проти мирних мітингувальників 1 грудня - Дерев'янко

Про це написав народний депутат України Юрій Дерев'янко (позафракційний) на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це стало відомо в процесі судового розгляду справи проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Читайте такожАваков: До кривавих подій у Києві причетна третя сила

Як нагадав депутат, “спецпідрозділ "Омега" - це міліцейський спецназ для боротьби з тероризмом!!! Укомплектований десантниками, бойовими плавцями та спеціалістами з гірської підготовки”.

“Це ті нелюди, які роздягли мітингувальника та знущались над ним на вул. Грушевського”, - пише Дерев’янко.

Дерев'янко також розмістив на своїй сторінці документи, де показано, які підрозділи і де розміщувалися по центру Києва.