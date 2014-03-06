Польща побачила в рішеннях Ради ЄС ”більше, ніж можна було сподіватися”

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на Туска, котрий брав участь в сьогоднішньому засіданні Ради ЄС від Польщі.

”Не усі будуть задоволені з тих рішень, але ми отримали набагато більше, ніж можна було сподіватися ще кільканадцять годин тому назад”, - сказав він.

Туск нагадав, що Рада Євросоюзу погодилася на те, аби підписати політичну частину угоди про асоціацію з Україною ще до запланованих на кінець травня нових виборів Президента.

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”Рада Євросоюзу, європейські політики погодились на те, аби якнайшвидше підписати політичну частину угоди про Асоціацію (з Україною) та коли з’явиться така можливість - якнайшвидше ”запустити” торгову її частину. Якнайшвидше підписання угоди про асоціацію означає дуже чітко її підписання з чинною владою без очікування на нові вибори”,- сказав він.

Глава уряду Польщі зазначив, що дискусія під час сьогоднішнього засідання була дуже бурхливою, зазначивши, що на її результати мав вплив виступ глави українського уряду Арсенія Яценюка.

”Після заклику глави уряду України щораз більше лідерів ЄС почало схилятися до цього сценарію (підписати угоду з Україною до виборів)”, - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського союзу, крім згоди на підписання політичної частини угоди про асоціацію України з ЄС, вирішили припинити переговори з Росією про запровадження безвізового режиму та про підготовку нового договору про співпрацю.

Раніше на цьому тижні Президент Польщі Броніслав Коморовський після засідання спеціально скликаної Ради Нацбезпеки через події в Криму заявляв, що польська влада виступатиме за те, аби Євросоюз офіційно пригрозив Росії санкціями за її військове вторгнення в Україну.