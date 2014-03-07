Міграційна служба Росії спростувала дані про тисячі біженців з України

Про це заявив заступник голови Федеральної міграційної служби РФ Анатолій Фоменко на засіданні комісії з моніторингу ситуації в Україні у Раді федерації, повідомляє Российская газета.

«З початку 2014 року за статусом біженця в органи ФМС Росії звернулися 82 громадяни України. Цифра у 143 тисячі чоловік, та, що з'явилася у ЗМІ, - це кількість громадян України, які в'їхали на територію Росії за останні два тижні», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожПотоку біженців на українсько-російському кордоні немає - Держприкордонслужба Під час засідання сенатори наголосили, що у засобах масової інформації з’явилися дані про 143 тис. біженців, що приїхали з України до Росії.

«143 тисячі біженців ніхто не називав», - підкреслив Фоменко, відзначивши, що це люди, які в'їхали за два останніх тижні. Ці цифри заявляло керівництво ФМС, «але там не звучало слово «біженці», відзначив Фоменко. «Це люди, які в'їхали, перетнули кордон», - уточнив він.

Заступник голови міграційної служби нагадав про те, що в російському законодавстві є спеціальна процедура про визнання біженцем. «Є певні критерії, якщо людина приїжджає і заявляє, що є біженцем, то він подає клопотання, заяву. Після того, як він подав цю заяву, ми його в законному порядку можемо розмістити у наших центрах тимчасового утримання на той період, поки ми розглядатимемо клопотання - видавати йому статус біженця чи ні», - сказав Фоменко.

Він підкреслив, що по статус біженця з початку року звернулися 82 особи.

Фоменко також навів дані про кількість громадян України, які звернулися за отриманням російського громадянства. За словами Фоменка, з 1 січня за паспортами РФ звернулися 1 тис. 573 особи, а торішній показник за цей період становив 1 тис. 900 осіб.

Раніше про наплив «біженців» з України повідомляли державні російські ЗМІ.