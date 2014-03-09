У Криму російські військовослужбовці захопили українську прикордонну заставу "Чорноморське"

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі "5-го каналу", повідомляє «Українська правда».

Напад на відділ прикордонної служби "Чорноморське" було скоєно сьогодні близько 6.00.

"Управління відділу було захоплено групою з 30 озброєних військовослужбовців РФ. Деталі нападу наразі уточнюються", - зазначив Слободян.

Також він зазначив, що вчора отримала розвиток нова тенденція – виведення з ладу постів технічного спостереження, які здійснюють контроль за надводною обстановкою.

"Було повністю виведено з ладу 2 пости технічного спостереження, військовослужбовці РФ вдерлися до постів, понищили обладнання та кабелі для передачі інформації", - додав Слободян.

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Своєю чергою глава медіа-центру Міноборони Криму Владислав Селезньов повідомив, що ніч у Криму минула відносно спокійно, без особливих провокацій.

Також, за словами Селезньова, у штабі командування ВМС у Севастополі встановлено відеокамери і тепер за ситуацією там можна стежити в режимі онлайн.

Під заблокованою в/ч А4369 у Севастополі, яку вже тиждень тримають в осаді російські військові, відбулася ротація – туди КаМАЗми привезли нових вояків та кубанських козаків.

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Вони заявили, що приїхали "охороняти військову частину", бо начебто мають інформацію про ймовірні провокації та теракти.

Також новоприбулі військові запевнили, що штурмувати в/ч не планують.