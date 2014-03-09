У Сімферополі в мітингу проти проведення референдуму про статус Криму бере участь більш як 200 людей

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають державні прапори України, прапори кримсько-татарського народу, а також жовті й блакитні повітряні кульки.

У руках учасники мітингу тримають плакати: «Ні війні», «Я не хочу в «Совок», «Жінки Криму за мир», «Крим — це Україна».

Перехожим роздають листівки з віршами Шевченка.

Мітингувальники скандують «Україна, Україна!», «Слава Україні, героям — слава!», «Путін - не Росія, ми - за мир!».

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Жителька Сімферополя Віталіна Сілкіна заявила кореспондентові УНІАН, що учасники мітингу також вимагають від російської влади вивести війська з Криму.

«Нехай Путін виводить війська з Криму. Ми проти окупації», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у мітингу на підтримку місцевого референдуму про статус автономії, який в цей час проходить в Сімферополі, за різними оцінками, беруть участь від 7 до 10 тисяч людей.