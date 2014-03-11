Беркут у Криму пообіцяв вже у вівторок депортувати викрадених активістів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Miriam Dragina.

"Провели годину в таборі Беркута під автоматами. Коли під'їхали, побачили людину на колінах, яку тримали під дулом і обшукували. Далі озброєні до зубів, в масках, з шевроном Беркуту, підійшли до нас, змусили вийти з машини, вистроїли в ряд, потім чотирьох посадили на заднє сидіння і повезли до табору. Там на холоді вели бесіди", - повідомила активістка.

За її словами , у них вилучили картки з фотоапаратів.

"Завтра обіцяють депортувати зниклих. Не пробачили Майдан, схоже, і собі теж", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим журналіст Української правди повідомляє , що на питання "Тобто активістів тут немає?" офіцер севастопольського Беркута відповів: "Я особисто їх не бачив, але про кого ви говорите, знаю. З ними все гаразд, завтра будуть в Україні".

Також він зазначив, що "у нас тут ніхто не пропадає".