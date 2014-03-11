Україна контролює більшість об'єктів у Новофедорівці, захоплено тільки аеродром

У Новофедірівці у в/ч А1100 проросійські сили контролюють злітно-посадкову смугу та диспетчерський пункт, решта території під контролем українських військ.

Про це "Українській правді" повідомив начальник штабу військової частини Микола Литвиненко.

"Зараз командно-диспетчерський пункт аеродрому знаходиться під контролем загарбників, і частково вони контролюють злітно-посадкову смугу", - повідомив він.

"Інші об'єкти - наші. Загарбники забарикадувалися у командно-диспетчерському пункті. Наші військові мають туди вільний доступ", - додав Литвиненко.

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Він додав, що загарбники активізуються, якщо бачать, що українські військові кудись "висуваються".

"Їх основне завдання було взяти під контроль смугу", - пояснив Литвиненко.

На питання, чи пропонують загарбники перейти на їх бік, він повідомив, що такі пропозиції "вже не надходять".

"Ми зі зброєю несемо охорону всіх об'єктів, йде цілодобове чергування", - додав Литвиненко.