У Криму проросійські сили мобілізують "козаків"

Про це сказано в заяві організації.

«Ми заявляємо, що не допустимо повторення київських подій на кримській землі. Ми готові силою обстоювати конституційний лад і громадський порядок, як в автономії, так і по всій Україні. Ми не дозволимо купці войовничих націоналістичних фанатиків насильством і погрозами зруйнувати нашу країну, перешкодити зміцненню її дружби з братніми державами», - йдеться у заяві організації.Читайте такожКоменданти оголосили мобілізацію Самооборони Євромайдану зі всіх областей«Партія «Русское единство» обіцяє Президенту Віктору Януковичу надати максимально повну підтримку у боротьбі проти антиконституційного перевороту. Козачі організації і прихильники партії оголошують повну мобілізацію для створення загонів народних дружин і готові надати допомогу правоохоронним органам, а також встановити блокпости на в'їзді до Криму. Ми завжди стояли і стоятимемо на захисті мирного життя нашого народу, нашої культури і православної віри», - зазначається у заяві.