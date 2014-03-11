Туск заявив, що Україна може підписати Асоціацію з ЄС вже наприкінці березня

Глава уряду Польщі Дональд Туск прогнозує підписання політичної частини Угоди про асоціацію України з Європейський Союзом до кінця цього місяця, але після запланованої на 21 березня Ради Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

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"День підписання виберемо разом з Києвом, не бачу причин, аби щось дотискати силою. Як будемо готові, то підпишемо. Я би дуже хотів, аби це сталося в березні", - сказав він.

Туск зазначив, що підписання навряд чи відбудеться перед запланованим на наступну п'ятницю засіданням Ради ЄС, пояснивши це тим, що Київ, зокрема, зараз дуже зайнятий через події в Криму.

Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних глава МЗС України Андрій Дещиця висловив сподівання, що політична частина Угоди про асоціацію з ЄС буде підписана 17 березня під час зустрічі глав МЗС держав європейської спільноти або 21 березня - на другий день саміту на рівні глав держав.

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Водночас 10 березня речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон Майя Косьянчич зазначила, що ЄС та Україна ще не визначили дату і місце підписання політичної частини Угоди про асоціацію, робота над цим питанням ще триває.

"Наскільки я знаю, дата ще не визначена на цей момент. Але це має бути вирішено у пріоритетному порядку. Але наразі поки що дати немає", - сказала Косьянчич.