Євросоюз наступного тижня займеться питанням нових санкцій проти Росії - Меркель

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції у Варшаві після переговорів з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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"Глави МЗС (держав ЄС) на своїй зустрічі у понеділок (17 березня) займуться деталями запровадження другого етапу (санкцій), аби Рада ЄС у четвер (20 березня) могла також зайнятися цією темою", - сказала Меркель.

За її словами, Євросоюз вимушений піти на такі кроки, оскільки досі не досягнуто прогресу у питанні створення контактної групи, яка мала б сприяти вирішенню конфлікту в Криму.

"Минуло шість днів і мусимо визнати, що, незважаючи на чергові спроби, така контактна група не була створена, і мусимо зайнятися підготовкою другого етапу (санкцій)", - сказала Меркель.

Вона повідомила, що в першу чергу йдеться про заборону видачі віз та замороження активів.

Меркель висловила жаль, що Росія не погодилася на створення такої групи. Вона сподівається, що, можливо, РФ все ж змінить свою позицію.

За словами Меркель, вона вважає діалог найкращим шляхом для вирішення кризи в Україні. Меркель назвала ситуацію в Україні "дуже серйозним конфліктом в Європі". "Ми живемо у XXI столітті та не вирішуємо конфліктів мілітарним шляхом", - додала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, Рада Євросоюзу 6 березня вирішила призупинити переговори з Росією на тему безвізового режиму і підготовки нової угоди про співробітництво, а також пригрозила росіянам новими санкціями.