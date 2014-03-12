ЄС може підписати політичну частину Угоди про асоціацію з Україною наступного тижня - Туск
17:19, 12 березня 2014Політика
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Європейський Союз може підписати політичну частину Угоди про асоціацію з Україною на найближчому засіданні Ради ЄС на рівні глав держав, яке відбудеться наступного тижня.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній конференції у Варшаві з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"На нашу думку, якщо не буде жодних технічних проблем, то підписання документа повинно відбутися на найближчому засіданні Ради Євросоюзу, тобто наступного тижня", - сказав Туск.
Меркель теж підтвердила, що угода з Україною може бути підписана наступного тижня.
Як повідомляв УНІАН, днями глава МЗС України Андрій Дещиця висловив сподівання, що політична частина Угоди про асоціацію з ЄС буде підписана 17 березня під час зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу або 21 березня - у другий день саміту на рівні глав держав ЄС.
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