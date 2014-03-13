ВР відновила Національну гвардію України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстраційний номер 4393) проголосувало 262 із 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У повному складі не голосувала фракцією КПУ, яка пояснює це протестом проти захоплення ряду офісів партії. З фракції ПР «за» проголосував лише 1 депутат.

Читайте такожАваков хоче відновити Національну гвардію Відповідно до закону, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ перетворюються на Національну гвардію України – військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до системи МВС України.

Законом передбачено, що командувач Національної гвардії України, відповідно до Конституції України, призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Відповідно до закону, особовий склад Національної гвардії України складається з військовослужбовців та працівників.

Відповідно до закону, загальна чисельність Національної гвардії України становить до 60 тисяч, а при необхідності їх збільшення ВР ухвалює відповідне рішення.

Відповідно до закону, Нацгвардія призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності, а також діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України виконуватиме службово-бойові завдання в інтересах громадян, суспільства і держави в умовах мирного часу, за надзвичайних ситуацій, а також братиме участь у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету і територіальної цілісності, безпеки прикордонного простору, державної незалежності і національних інтересів у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення (бойових) дій.

В умовах мирного часу та за надзвичайних ситуацій зазначений орган призначений виконувати в основному правоохоронні функції всередині держави, про що свідчать завдання, які на нього покладені, обов’язки та права особового складу.

У рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі та пов’язаних з ним угод Національну гвардію України необхідно розглядати як формування, що утворене і структурно організоване для здійснення в мирний час функцій забезпечення саме внутрішньої безпеки, йдеться в законі.

В пояснювальній записці зазначається, що принцип екстериторіальності, на основі якого будуватиметься діяльність Національної гвардії України, спроможність її сил швидко пересуватися в ході виконання службово-бойових завдань, дозволяє здійснювати її переміщення до потрібних районів, що забезпечується наявністю в них штатної техніки та засобів обслуговування і ремонту, з метою забезпечення там правопорядку та громадської безпеки. Разом з тим, будучи допоміжною, за характером діяльності Національна гвардія України здатна самостійно виконувати службово-бойові завдання тривалий час в умовах відриву від пунктів постійної дислокації за рахунок наявності власних підрозділів забезпечення та заздалегідь створених запасів матеріально-технічних засобів. Відпрацьована у внутрішніх військах (на основі яких створюється Національна гвардія України) система оповіщення особового складу, здатність протягом двох годин удень та чотирьох годин уночі привести себе в готовність та негайно приступити до виконання службово-бойових завдань надасть змогу Національній гвардії України оперативно вирішувати покладені на неї завдання та функції.

Відповідно до закону, не може бути прийнятою на службу до Національної гвардії України особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

В законі визначені умови, межі, підстави та порядок застосування військовослужбовцями Національної гвардії України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння, бойової та спеціальної техніки, що має бути нормою саме закону (Розділ V).

Питання правового статусу, соціального і правового захисту особового складу Національної гвардії України і членів його сімей визначені в розділі VІ закону також з урахуванням проходження військової служби, а також специфіки виконання особовим складом Національної гвардії України службово-бойових завдань.

В записці сказано, що, враховуючи необхідність звільнення Національної гвардії України від виконання нею невластивих функцій, а також беручи до уваги відсутність на момент подання на розгляд Верховною Радою України законопроекту “Про Національну гвардію України” затвердженої концепції про реформування правоохоронних органів, Прикінцевими та перехідними положеннями пропонується Національній гвардії продовжити виконувати завдання з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечувати охорону осіб, які тримаються під вартою під час судових засідань у судах, перелік яких визначається міністром внутрішніх справ України до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів у частині забезпечення виконання зазначених завдань.

Водночас дається завдання Кабінету міністрів України підготувати відповідні зміни до чинного законодавства та вжити необхідних заходів, пов’язаних з реформуванням внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Національній гвардії заборонено займатися комерційною діяльністю.