Кернес повідомив про двох загиблих у сутичках в Харкові

«Я, як ви знаєте, перебуваю під домашнім арештом. Але працюю в телефонному режимі. За тією інформацією, якою я володію, два трупи і п'ять постраждалих», - сказав Кернес телефоном кореспондентові «Медіапорту», уточнивши, що це інформація на дану хвилину.

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Загиблі, за даними міського голови, - міліціонери.

Нагадаємо, в Харкові біля офісів Просвіти і "Патріота України" відбуваються сутички. Проросійські молодики з георгіївськими стрічками штурмують офіси в яких заблоковані активісти "Патріота".

Чути постріли і вибухи. Постраждалих з місця подій вивозять карети швидкої допомоги