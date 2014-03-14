Кернес повідомив про двох загиблих у сутичках в Харкові

23:57, 14 березня 2014
Політика
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Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про двох убитих і п'яти поранених під час сутичок хлопців з бійцівського клубу "Оплот" і активістів Правого сектора і Патріота України

Харьков, штурм Просвиты / atn.ua

«Я, як ви знаєте, перебуваю під домашнім арештом. Але працюю в телефонному режимі. За тією інформацією, якою я володію, два трупи і п'ять постраждалих», - сказав Кернес телефоном кореспондентові «Медіапорту», уточнивши, що це інформація на дану хвилину. 

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Загиблі, за даними міського голови, - міліціонери.

Нагадаємо, в Харкові біля офісів Просвіти і "Патріота України" відбуваються сутички. Проросійські молодики з георгіївськими стрічками штурмують офіси в яких заблоковані активісти "Патріота".

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