У Харкові через загрозу терактів скасували проведення Євромайдану на вихідних

Як передає кореспондент УНІАН, про це у «Фейсбук» повідомив співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

«У зв`язку з ескалацією ситуації в місті, погрозами терактів і підтвердженою інформацією про провокації з боку російських бойовиків, прийнято рішення скасувати на вихідні всі акції харківського Євромайдану. Недільного мітингу 16 березня у Тараса не буде», - підкреслив Чистилін.

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Він також звернув увагу на те, що суд заборонив проведення проросійськими організаціями референдуму-віча на площі Свободи 16 березня та закликав всіх утриматися від участі в акціях.

«У свою чергу суд заборонив усі сепаратистські сходки на площі Свободи. Свою позицію про поточний момент харківський Євромайдан висловив сьогодні (14 березня – УНІАН) двічі. Вранці був проведений пікет біля Російського консульства, а увечері у Кобзаря відбулася акція «Жінки проти війни»... Просимо максимально повідомити про скасування недільного мітингу вашим знайомим, друзям, однодумцям...», - написав Чистилін.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на площі Свободи проросійські організації у неділю, 16 березня, планували провести референдум-віче, на який збиралися винести питання федералізації України та самовизначення Харківської області. Проведення референдуму-віча оскаржила Харківська міська рада.

14 березня харківський окружний адміністративний суд заборонив проведення референдуму-віча.

Також 14 березня в Харкові СБУ за фактом закликів проросійських організацій до зміни територіального устрою України відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута закликав жителів області утриматися від участі в масових заходах найближчими днями через загрозу терористичних актів.