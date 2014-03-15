Формулювання запитань на нелегітимному референдумі в Криму носить маніпулятивний характер - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови ЦВК Андрій Магера.

“Так званий бюлетень, що пропонується у Криму, при найменшому аналізі викликає багато запитань у фахівців... Але я боюся іншого: як би не заповнювали бюлетень хтось із кримчан, його трактуватимуть інші. В самому формулюванні мають місце маніпулятивні технології — ні хто як голосуватиме, а хто як рахуватиме і тактуватиме це”, - сказав Магера.