Формулювання запитань на нелегітимному референдумі в Криму носить маніпулятивний характер - ЦВК
16:02, 15 березня 2014Політика
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Формулювання запитань на так званому референдумі, який нелегітимний уряд Криму має намір проводити завтра, носить маніпулятивний характер і трактуватиметься як завгодно.
ЦИК / ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови ЦВК Андрій Магера.
“Так званий бюлетень, що пропонується у Криму, при найменшому аналізі викликає багато запитань у фахівців... Але я боюся іншого: як би не заповнювали бюлетень хтось із кримчан, його трактуватимуть інші. В самому формулюванні мають місце маніпулятивні технології — ні хто як голосуватиме, а хто як рахуватиме і тактуватиме це”, - сказав Магера.
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