ВР розпустила парламент Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 278 народних депутатів із 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від Партії регіонів - 19 народних депутатів, “Батьківщини” - 83, “Суверенної України” - 30, “Економічного розвитку” - 30, “Свободи” - 35, КПУ - 0, позафракційних - 4.

Читайте такожСепаратисти Криму не визнають рішення КС про незаконність референдумуВодночас троє депутатів, серед яких Лілія Гриневич та Домбровський, заявили, що їхні картки під час голосування не спрацювали.

У постанові зазначається, що відповідно до пункту 28 частини першої статті 85 Конституції України, абзацу п’ятого частини першої статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим, частини шостої статті 4 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», враховуючи висновок Конституційного суду України у рішенні № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року у справі про проведення місцевого референдуму в АРК щодо порушення Верховною Радою Криму Конституції України, Верховна Рада України постановляє достроково припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Також депутати підтримали пропозицію доручити профільному комітету ВР підготувати пропозиції щодо призначення виборів до парламенту Криму.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила рішення приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України вважає кримський референдум неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум визнає лише офіційна Москва.

14 березня КС України визнав неконституційним рішення кримського парламенту про проведення референдуму.

Рішення КС обов`язкове до виконання на території України, остаточне і не може бути оскаржено.