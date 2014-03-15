Російські снайпери провели розвідку місцевості навколо військової частини в Сімферополі

19:31, 15 березня 2014
Політика
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У Сімферополі снайпери, а також близько десятка солдатів РФ оглянули територію військової частини.

снайпер

«Офіцери 13 ФІЦ в Сімферополі повідомляють, що сьогодні в 18.20 російські солдати провели рекогносцировку місцевості навколо військової частини. Близько десятка солдатів РФ, в тому числі снайпери, оглянули прилеглу територію. Снайпери побували на дахах прилеглих будинків», - написав керівник кримського медіа- центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов у Facebook.

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