Російські снайпери провели розвідку місцевості навколо військової частини в Сімферополі
19:31, 15 березня 2014Політика
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У Сімферополі снайпери, а також близько десятка солдатів РФ оглянули територію військової частини.
Російські снайпери провели розвідку місцевості навколо військової частини в Сімферополі
«Офіцери 13 ФІЦ в Сімферополі повідомляють, що сьогодні в 18.20 російські солдати провели рекогносцировку місцевості навколо військової частини. Близько десятка солдатів РФ, в тому числі снайпери, оглянули прилеглу територію. Снайпери побували на дахах прилеглих будинків», - написав керівник кримського медіа- центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов у Facebook.
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