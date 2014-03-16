У Харкові суд заарештував 25 учасників заворушень 14 березня

У Харкові суд заарештував 25 із 38 затриманих осіб за участь у масових заворушеннях 14 березня у центрі міста, внаслідок чого загинуло двоє людей, п’ятеро отримали поранення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 14 березня до територіальних підрозділів було доставлено 38 осіб з обох боків конфлікту, стосовно 27 були зібрані первинні матеріали та направлені на розгляд до суду. 9 із доставлених були опитані та відпущені.

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Суд у Харкові розглянув вказані матеріали та виніс ухвалу про адміністративний арешт 25 осіб. Вони будуть утримуватися в ізоляторі тимчасового тримання. Розгляд матеріалів стосовно ще двох із затриманих перенесено.

Слідчими органами було відкрито кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України - п.п. 1,5,15, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч. 2 ст. 294 (організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей і інших тяжких наслідків) і ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу).

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Слідчими органами Харківщини здійснюються всі необхідні оперативно-слідчі дії щодо встановлення усіх обставин події та притягнення винних до визначеної законодавством України відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня вночі у Харкові біля офісу «Просвіти» і «Патріота України», які розташовані в будівлі по вулиці Римарській, 18, стався конфлікт. В результаті перестрілки загинули дві людини, п’ятеро поранені.