Нацгвардія та СБУ взяли під повний контроль українську ГТС

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

"На виконання доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну і газорозподільну системи України. Рішення прийнято для забезпечення безпеки і безперебійної роботи найважливішого інфраструктурного об'єкта країни", - йдеться у повідомленні.