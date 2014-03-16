Нацгвардія та СБУ взяли під повний контроль українську ГТС
23:40, 16 березня 2014Політика
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Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну ігазорозподільну системи України.
Нацгвардія та СБУ взяли під повний контроль українську ГТС Фото: novostienergetiki.ru
Про це йдеться у повідомленні МВС України.
"На виконання доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну і газорозподільну системи України. Рішення прийнято для забезпечення безпеки і безперебійної роботи найважливішого інфраструктурного об'єкта країни", - йдеться у повідомленні.
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