Нацгвардія та СБУ взяли під повний контроль українську ГТС

23:40, 16 березня 2014
Політика
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Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну ігазорозподільну системи України.

Фото: novostienergetiki.ru

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

"На виконання доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну і газорозподільну системи України. Рішення прийнято для забезпечення безпеки і безперебійної роботи найважливішого інфраструктурного об'єкта країни", - йдеться у повідомленні.

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