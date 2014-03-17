Верховна Рада достроково припинила повноваження 8 народних депутатів

15:24, 17 березня 2014
Політика
0 0

Верховна Рада достроково припинила повноваження 8 народних депутатів, які перейшли працювати до виконавчих структур влади.

Рада прекратила полномочия 8 народных депутатов

Як передає кореспондент УНІАН, достроково позбавлені депутатських повноважень Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махніцький, Валентин Наливайченко, Андрій Парубій, Павло Петренко та Олег Сиротюк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter