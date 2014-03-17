Верховна Рада достроково припинила повноваження 8 народних депутатів

Верховна Рада достроково припинила повноваження 8 народних депутатів, які перейшли працювати до виконавчих структур влади.

Як передає кореспондент УНІАН, достроково позбавлені депутатських повноважень Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махніцький, Валентин Наливайченко, Андрій Парубій, Павло Петренко та Олег Сиротюк.

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